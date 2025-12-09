Інтерфакс-Україна
11:50 09.12.2025

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в державному бюджеті на 2026 рік. 

"Під час війни підготувати спортсменів з інвалідністю до Ігор надзвичайно складно. Крім того, є ще чинник критичності державного фінансування, яке все зменшується і зменшується. В цьому році у серпні у нас закінчилися всі гроші. Попереду було кілька чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, кваліфікаційні змагання на наступні Паралімпійські ігри. На моє прохання тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль за кілька днів до своєї відставки допоміг, і знайшли можливість внести зміни до державного бюджету та спасли підготовку і перемоги України у світовому спорті. А ці перемоги, ви собі не уявляєте, як вони на світових спортивних аренах об'єднують світ навколо України", - сказав Сушкевич в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи достатньо закладено фінансування в ухваленому нещодавно державному бюджеті на 2026 рік, президент Нацкомітету наголосив, що недостатньо.

"Я просив, щоб дали більше. Дуже боюсь цього. Тому що просто взяти і зупинити цю систему, зупинити роботу людини, яка незважаючи на порушення, пов'язані зі здоров'ям, здатна отримувати перемоги для України, це несправедливо. А мова йде про зовсім невеликі кошти. Я дивлюсь на корупційні схеми, я дивлюся на інші видатки, і так боляче, що цих копійок нам не вистачить для того, щоб здобути українську перемогу", - додав він.

У зв'язку з цим, Сушкевич виказав сподівання, що згодом будуть внесені зміни до державного бюджету для збільшення фінансування.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 6,8 млрд грн фінансування на сфери молоді та спорту, зокрема 5 млрд грн - на спорт вищих досягнень. 

Теги: #спорт #держбюджет #фінансування #сушкевич

