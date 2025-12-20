Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Часткове фінансування української армії країнами-партнерами після припинення вогню буде частиною гарантій безпеки від них, сама Україна не зможе фінансувати Збройні сили чисельністю 800 тис. військовослужбовців, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Чи здатна буде Україна при умові припинення вогню самостійно фінансувати таку армію? Ні, не здатна, не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас. Бо збройні сили України – це, передусім, номер один – гарантія безпеки. Якісь роки нам потрібні, якийсь час, якийсь термін нам потрібен, щоб вирівняти економіку повоєнну, вирівняти і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.