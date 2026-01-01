Інтерфакс-Україна
Події
12:52 01.01.2026

З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль

1 хв читати
З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль

З 1 січня 2026 року вступає в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Українського війська – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України, повідомив голова міністерства Денис Шмигаль.

"Це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю. Наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Протягом січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі", - пояснив Шмигаль в повідомленні в телеграм-каналі.

Він нагадав, що реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. Було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення.

"Ключове досягнення – система DOT-Chain. Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком", - наголосив міністр і додві, що у 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку.

Теги: #зсу #закупівлі #аоз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 25.12.2025
Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

11:05 24.12.2025
ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

12:34 23.12.2025
Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

14:27 21.12.2025
У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

11:16 21.12.2025
Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

18:59 20.12.2025
Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

10:31 19.12.2025
ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

16:36 17.12.2025
"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

15:54 17.12.2025
ДОТ вперше закупить ДНК-системи для ЗСУ

ДОТ вперше закупить ДНК-системи для ЗСУ

12:18 05.12.2025
Кабмін схвалив Дорожню карту у сфері закупівель для наближення до стандартів ЄС та затвердив заходи на 2025-2027 рр.

Кабмін схвалив Дорожню карту у сфері закупівель для наближення до стандартів ЄС та затвердив заходи на 2025-2027 рр.

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

ОСТАННЄ

УЧХ підтримав Вишгород під час блекауту

На Запоріжжі внаслідок ворожого удару майже 4 тис. абонентів залишилися без електропостачання – ОВА

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись

Росія у перший день нового року вдарила дронами по портовій інфраструктурі України - віцепрем’єр

Більше 1,2 тис. переселенців подали заяву на іпотеку для придбання житла - Мінсоцполітики

Новорічна ніч у Києві минула спокійно, без грубих порушень порядку — поліція

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

ЦРУ вважає, що Україна не націлювалася на резиденцію Путіна під час атаки дронами, всупереч заявам Кремля – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА