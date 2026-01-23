Інтерфакс-Україна
10:43 23.01.2026

Кличко заявив про опорні пункти обігріву в Києві і знову закликав жителів з за можливості виїхати з міста

Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності) в яких, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни. Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій. До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він також звернувся до роботодавців з проханням організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

"У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, — це районна держадміністрація.  Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено. Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів", - додав міський голова.

Він зазначив, що на сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади.

Теги: #пункт_незламності #кличко

