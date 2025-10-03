Інтерфакс-Україна
14:29 03.10.2025

UKRNAFTA підтримує українців у період відключень світла, розгорнувши 360 «пунктів незламності»

Ворог знову активізував удари по енергетичній інфраструктурі країни. Найбільше постраждала Чернігівська область, де без світла залишилось 307 тисяч людей.

Усі АЗК UKRNAFTA – найбільшої монобрендової мережі автозаправних комплексів країни – у разі відключень електроенергії продовжують працювати. Загалом це 663 автозаправні комплекси по всій території України. Там завжди можна заправити автівку пальним європейської якості.

Із них 360 АЗК працюють в режимі «пунктів незламності». На цих об'єктах встановлені додаткові генератори. Там люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю чи кави, зарядити телефон, а також отримати доступ до інтернету.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Перелік пунктів незламності на АЗК за посиланням.

Бережіть себе і своїх близьких!

Теги: #пункт_незламності #ukrnafta

