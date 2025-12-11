UKRNAFTA завершила проєкт зі збору коштів для Військової школи «Боривітер»

UKRNAFTA завершила благодійний проєкт на підтримку Військової школи «Боривітер». Разом із клієнтами АЗК компанія зібрала 4 000 000 грн, які підуть на підсилення програм підготовки військовослужбовців.

У межах проєкту 5 грн з кожної проданої кави у мережі АЗК UKRNAFTA були спрямовані на закупівлю дронів, засоби звʼязку, симулятори та іншу необхідну техніку для навчання захисників і захисниць.

Боривітер понад три роки навчає військових за 12 напрямами, включно з управлінням БпЛА, військовим зв’язком та РЕБ, НРК, топографією та військовим управлінням. За цей час інструктори підготували понад 34 000 бійців, які сьогодні працюють на захист країни.

Для популяризації цієї ініціативи найбільша мережа АЗК в Україні - UKRNAFTA - випустила спеціальну серію з 25 тематичних паперових стаканчиків із зображеннями пам’яток культурної спадщини всіх областей України та Криму. Клієнти активно брали участь у зборі й навіть колекціонували ці стаканчики, які нагадували про рідні місця та довоєнні добрі ранки.

«Ми вдячні кожному, хто долучився. Цей проєкт дає дуже практичний і швидкий результат: більше навчених операторів дронів, більше врятованих життів», - відзначив виконувач обов'язків голови правління Юрій Ткачук.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.



