Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:16 11.12.2025

UKRNAFTA завершила проєкт зі збору коштів для Військової школи «Боривітер»

2 хв читати
UKRNAFTA завершила проєкт зі збору коштів для Військової школи «Боривітер»

UKRNAFTA завершила благодійний проєкт на підтримку Військової школи «Боривітер». Разом із клієнтами АЗК компанія зібрала 4 000 000 грн, які підуть на підсилення програм підготовки військовослужбовців.

У межах проєкту 5 грн з кожної проданої кави у мережі АЗК UKRNAFTA були спрямовані на закупівлю дронів, засоби звʼязку, симулятори та іншу необхідну техніку для навчання захисників і захисниць.

Боривітер понад три роки навчає військових за 12 напрямами, включно з управлінням БпЛА, військовим зв’язком та РЕБ, НРК, топографією та військовим управлінням. За цей час інструктори підготували понад 34 000 бійців, які сьогодні працюють на захист країни.

Для популяризації цієї ініціативи найбільша мережа АЗК в Україні - UKRNAFTA -  випустила спеціальну серію з 25 тематичних паперових стаканчиків із зображеннями пам’яток культурної спадщини всіх областей України та Криму. Клієнти активно брали участь у зборі й навіть колекціонували ці стаканчики, які нагадували про рідні місця та довоєнні добрі ранки.

«Ми вдячні кожному, хто долучився. Цей проєкт дає дуже практичний і швидкий результат: більше навчених операторів дронів, більше врятованих життів», - відзначив виконувач обов'язків голови правління Юрій Ткачук. 

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 


 

Теги: #ukrnafta #боривітер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 05.12.2025
UKRNAFTA оновила ще 5 АЗК: на клієнтів чекають знижки на пальне та подарунки

UKRNAFTA оновила ще 5 АЗК: на клієнтів чекають знижки на пальне та подарунки

15:27 27.11.2025
UKRNAFTA знижує ціни на пальне та пропонує клієнтам -10 грн/літр бензинів додатково

UKRNAFTA знижує ціни на пальне та пропонує клієнтам -10 грн/літр бензинів додатково

18:04 24.11.2025
На UKRNAFTA стартує новий раунд знижок

На UKRNAFTA стартує новий раунд знижок

11:59 10.11.2025
Більше комфорту для водіїв: UKRNAFTA оновила ще 11 АЗК

Більше комфорту для водіїв: UKRNAFTA оновила ще 11 АЗК

18:11 05.11.2025
Укрнафта запустила зняття готівки на АЗК по всій Україні

Укрнафта запустила зняття готівки на АЗК по всій Україні

11:39 04.11.2025
На Хмельниччині запрацювали шість модернізованих АЗК UKRNAFTA

На Хмельниччині запрацювали шість модернізованих АЗК UKRNAFTA

18:57 09.07.2025
Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер" Алли Горської у Лондоні – ЗМІ

Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер" Алли Горської у Лондоні – ЗМІ

11:22 25.06.2025
Фармкомпанія "Інтерхім" підтримала ініціативу з відтворення маріупольського панно Алли Горської "Боривітер"

Фармкомпанія "Інтерхім" підтримала ініціативу з відтворення маріупольського панно Алли Горської "Боривітер"

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Moneyveo і Тіна Кароль забезпечили дитячий онкоцентр новим обладнанням

PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE 2025. Люди, які тримають майбутнє

1-й центр рекрутингу ЗСУ оголосив про формування 61-ї Степової бригади

КЕКЦ закликав припинити відстріл диких тварин як метод боротьби зі сказом

Sense Bank додав доступ до рахунків юридичних осіб у застосунок

Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

Неурядова організація з України "Проліска" стала лауреатом премії Нансена у 2025 році

SHERIFF Demining: рескіл ветеранів у сферу розмінування

Про подання позову проти компаній США за постачання компонентів для російської зброї

Нові виклики та моделі зростання: підсумки XXXІІІ Дня Логіста та DistributionMaster-2025!

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА