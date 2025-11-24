Інтерфакс-Україна
18:04 24.11.2025

На UKRNAFTA стартує новий раунд знижок

Із 24 листопада в найбільшій мережі автозаправних комплексів в Україні — UKRNAFTA — стартує новий раунд знижок.

Покупки на АЗК можна комбінувати й отримати максимум вигоди:

–2 грн/л — у мобільному застосунку UKRNAFTA;

–1 грн/л — від 20 л + кава;

–1 грн/л — від 20 л + зимовий омивач;

–1 грн/л — від 20 л + хот-дог;

–2 грн/л — заправка від 40 л (25–40 л — знижка 1 грн/л);

–2 грн/л — додаткові знижки від партнерів (Нова пошта, Укрзалізниця, YasnoLove, Vodafone).

Зібравши всі ці знижки, можна заощадити до 9 гривень на кожному літрі бензину.

А при оплаті карткою UKRSIBBANK World Elite економія сягне 10 грн/л на бензині та дизелі.

Також до кінця листопада діє знижка 50% на бургери та вітамінні чаї.

До зустрічі на UKRNAFTA — найбільшій мережі АЗК в Україні!

