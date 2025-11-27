UKRNAFTA знижує ціни на пальне та пропонує клієнтам -10 грн/літр бензинів додатково

В четвер та п'ятницю, 27 та 28 листопада 2025 року, усі клієнти можуть заправити авто на АЗК найбільшої мережі України UKRNAFTA за найвигіднішою ціною.

Базові ціни на ці два дні вже знижено:

• А92 — 55,99 грн/л;

• А95 — 55,99 грн/л;

• A95 Energy — 55,99 грн/л;

• A98 Energy — 66,99 грн/л;

• ДП — 57,99 грн/л;

• ДП Energy — 58,99 грн/л;

• LPG — 33,99 грн/л.

При купівлі пального через гаманець у застосунку UKRNAFTA застосовується додатково:

•⁠ −2,5 грн/л при купівлі бензинів та дизельного пального;

•⁠ ⁠−0,5 грн/л на LPG.

Також можна заправити бензини та отримати -10 грн/л:

• −2 грн/л — при використанні застосунку UKRNAFTA;

• −1 грн/л — при заправці від 20 л та купівлі зимового омивача;

• −1 грн/л — при заправці від 20 л та купівлі хотдога;

• −2 грн/л — при заправці від 40 л (25–40 л: −1 грн/л)

• −2 грн/л — за умови оплати Mastercard від OTP Bank;

• −2 грн/л — додаткові бонуси від партнерів: Нова пошта, YasnoLove, Vodafone.

Тобто, якщо клієнт UKRNAFTA заправить від 40 літрів бензину, поласує хотдогом, візьме класний зимовий омивач, збере партнерський бонус, просканує застосунок та розрахується Mastercard від OTP Bank, зможе отримати -10 грн/л.

Запрошуємо усіх на UKRNAFTA - найдоступнішу мережу АЗК, що поруч!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 662 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.