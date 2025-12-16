Інтерфакс-Україна
17:28 16.12.2025

2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

Понад 2 мільйони клієнтів заправляють свої автівки якісним пальним Євро-5 за допомогою комфортного застосунку UKRNAFTA, якому виповнилося два роки.

Щодня тисячі людей доєднуються до великої сім'ї UKRNAFTA - та отримують доступ до програми лояльності, що дозволяє щомісяця купувати пальне з економією та доступ до всіх наших активностей.

За цей час люди, які відвідували АЗК та користувалися застосунком UKRNAFTA:

• заправили 484 млн літрів кращого пального європейської якості;

• купили 2,8 млн літрів на гаманець пального;

• скуштували 95 тисяч бургерів та 193 тисячі хотдогів;

• випили майже 3 мільйони гарячих напоїв.

Особлива спільна гордість - саме люди, які заправляються на UKRNAFTA, допомогли зібрати 104,7 млн грн допомоги для Другого корпусу Національної гвардії України «Хартія», військової школи «Боривітер» та Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Завдяки додатковим знижкам на пальне, їжу, напої та інші товари військові змогли заощадити більше 94 мільйонів гривень.

Нагадуємо, що завдяки застосунку UKRNAFTA усі можуть отримати одразу -2 грн/літр бензинів та дизельного пального, а, також, -0,5 грн на LPG на 200 літрів у місяць.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #укрнафта

