"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

Фото: https://www.facebook.com/Ukrnafta

Компанія "Укрнафта" у партнерстві з фондом "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги Збройним силам на загальну суму понад 1,3 млрд грн, повідомив фонд.

"Наша співпраця з "Укранафтою" почалась з броньованої спецтехніки, яка посилила наступ 2023 року. І це був тільки початок багаторічної історії, яка триває і досі: з того часу разом передали військовим сотні пікапів, відновлювали бронетехніку, купували розвідувальні БпЛА, тисячі FPV-дронів, багато зброї тощо. Це компетентна, стратегічна допомога навіть не на мільйони, а на понад 1,3 мільярда гривень", – йдеться в повідомленні "Повернись живим".

У ньому зазначається, що наразі фонд разом з компанією реалізують десятки спільних ініціатив: від закриття важливих потреб військових до проєкту з підтримки роботи винищувачів F-16.

Деякі зі спільно реалізованих ініціатив у фонді назвали прецедентами благодійної допомоги на світовому рівні.

"Цього року у нас було багато спільних викликів, деякі з яких стали прецедентами у світі. Разом передавали автокрани, НРК, засоби РЕБ, транспорт, дрони, цілі авіаційні комплекси й навіть симулятор для тренування артилеристів. І ще чимало треків в роботі", – зазначили в "Повернись живим", висловивши подяку всій команді "Укранафти".

Як повідомлялося, АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК – Ukrnafta. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

За даними фонду "Повернись живим", він у 2024 році зібрав на допомогу війську 4,4 млрд грн, а в цілому за перші 3 роки повномасштабної війни – 15 млрд грн.