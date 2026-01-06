Інтерфакс-Україна
Економіка
19:02 06.01.2026

Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" у 2025 р. зменшилась на 8,7%

2 хв читати
Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" у 2025 р. зменшилась на 8,7%

Банки-партнери за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" у 2025 році видали сумарно 7769 кредитів, що на 8,7% менше, ніж попереднього року, випливає з даних оператора програми ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

"За програмою доступної іпотеки за цей час (2025 рік – ІФ-У) банки-партнери видали кредити на суму майже в 15 млрд грн. При цьому, 4881 кредит – на житло "першого продажу", зокрема, 1499 квартир – у будинках на стадії будівництва", – зазначено у повідомленні.

Водночас у порівнянні з 2024 роком загальна сума виданих кредитів у 2025-му виросла на 1,5% – з 14,6 млрд грн до 14,8 млрд грн.

Зазначається, що кредити отримали, зокрема, 2891 військовослужбовець та представник сектору безпеки, 2826 українців без власного житла, 909 внутрішньо переміщених осіб, 427 медиків, 383 педагоги, 209 ветеранів та 124 науковці. Як результат, 4204 дитини отримали власний дім.

З початку роботи програми у 2022 році власне житло придбали 22 тис. 620 родин, а загальний обсяг виданих кредитів становить 38 млрд 923 млн грн.

"Укрфінжитло" нагадує, що з 11 січня 2026 року відповідно до змін до постанови Кабінету міністрів України №856 мобілізовані під час воєнного стану військовослужбовці зможуть скористатися пільговою іпотекою під 3% річних – на рівні з військовими за контрактом.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із першим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці; під 7% – ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло у споруджуваному будинку, і будинках не старше трьох років, а також житло до 10 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях. Решта учасників – у будинку не старше трьох років або об’єкті, що будується. ВПО можуть взяти участь в "єОселі" під 7% річних та придбати житло віком до 20 років у будь якому населеному пункті по всій території України, де працює програма.

Як початковий внесок для придбання житла за програмою "єОселя" можна використовувати сертифікати, отримані за програмою "єВідновлення".

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", банк "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

 

Теги: #кредити #іпотека

