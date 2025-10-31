Інтерфакс-Україна
Економіка
10:04 31.10.2025

Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

2 хв читати
Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"У найбільш складний етап в житті внутрішньо переміщеної особи, коли вона потребує найбільшої підтримки, держава має допомогти. Внутрішньо переміщені особи хочуть бути економічно активними, громади потребують фахівців. Я знаю випадки, коли регіони долучаються до цієї програми та дофінансовують кредити, аби привабити до своєї громади потрібних спеціалістів", – цитує Улютіна прес-служба міністерства.

Зазначається, що Мінсоцполітики напрацювало нову програму пільгового кредитування на житло для переселенців та жителів прифронтових територій, згідно з якою, держава покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів протягом року та до 40 тис. грн на оформлення документів.

"Однак, громади, які зацікавлені у нових спеціалістах та працівниках, можуть допомогти людям з числа ВПО покрити решту 30% кредиту", - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики розробило механізм надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування робіт з реконструкції житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих переселенців, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5. Зокрема, для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей — 100% будівництва чи ремонту покривається за рахунок субвенції, для інших областей не більше 60% витрат покривається за рахунок субвенції та 40% за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Одна з умов отримання субвенції – підвищення рівня доступності в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та облаштування такого житла для розміщення маломобільних категорій населення.

Мінсоцполітики наполягає, щоб місцева влада до кінця року освоїла субвенцію на ремонт місць проживання внутрішньо переміщених осіб.

Теги: #впо #мінсоцполітики #кредити #улютін #житло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 29.10.2025
ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

16:13 27.10.2025
Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

13:01 24.10.2025
Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

12:29 24.10.2025
Улютін виступає за запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи, а не обов'язкової

Улютін виступає за запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи, а не обов'язкової

10:55 24.10.2025
Мінсоцполітики працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну - Улютін

Мінсоцполітики працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну - Улютін

17:23 23.10.2025
ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

17:30 22.10.2025
Мінсоцполітики про дії Львової-Бєлової: це не лише воєнний злочин, а й ілюстрація системи насильницької "перевиховної" політики РФ

Мінсоцполітики про дії Львової-Бєлової: це не лише воєнний злочин, а й ілюстрація системи насильницької "перевиховної" політики РФ

11:19 17.10.2025
Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

10:31 17.10.2025
Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

16:22 14.10.2025
Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

ОСТАННЄ

Ощадбанк у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 38,6%

Кабмін встановив показник економії енергії у будівлях органів держвлади

Ріст молочних ферм в Україні і збільшення квот на поставки молокопродукції в ЄС дають підстави для оптимізму - СМПУ

Торговельний баланс кондитерської галузі України позитивний, торговельна угода з ЄС є шансом вижити для кондитерів - "Укркондпром"

Україна отримала $177 млн від Світового банку на підтримку охорони здоров’я та фіскального управління

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

Внесок "ДТЕК Київські електромережі" в підтримку мереж столиці до кінця року перевищить 1 млрд грн – СЕО

ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

В Україні у 2025 р. запрацювало 10 нових зернопереробних підприємств

Осіння посівна не вирішила проблему жита, Україні в сезоні-2025/26 доведеться збільшити його імпорт у 5 разів - Рибчинський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА