Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради "Енергоатома" - Свириденко

Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом", повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники Уряду та незалежні спостерігачі — ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Так, незалежними членами наглядової ради будуть: Руміна Велші — міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду, яка понад 40 років працює у галузі, очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів; Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі, яка має понад 25 років досвіду, займала керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС; Патрік Фрагман — інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, який має понад 30 років досвіду, колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company; Бріс Буюон — юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління, який обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

За словами премʼєрки, відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

"Паралельно продовжуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — у Нафтогазі, Укргідроенерго, Укренерго, Операторі ГТС, Центренерго та інших компаніях. Всього – 12 компаній у фокусі уваги", - написала вона.

Серед іншого, за її словами тривають державні аудити "Енергоатома" та підприємств оборонної сфери, а їхні результати невідкладно будуть передані правоохоронним органам.