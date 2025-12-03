Експосадовцю "Енергоатома" Шейко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід експосадовцю ДП НАЕК "Енергоатом" та колишньому першому заступнику міністра енергетики України Юрію Шейко у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 2 місяці та з носінням електронного браслета, повідомляє "Суспільне".

Як повідомлялося, Шейко затримали у Києві 2 грудня за заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, йому готується повідомлення про підозру, у справі є докази фігуранта "зв’язків з російським капіталом у стратегічно важливих сферах", повідомив Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок, він підозрюється в маніпуляціях з договором обов'язкового страхування ядерної шкоди, що призвело до завищення його вартості на 18,6 млн грн.

За даними прокуратури, йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни. Повідомляється, що слідство встановило:

- 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,642 млн грн.

- 12 серпня 2022 року, вже через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика "ЯСП".

Адвокат пояснює збільшення суми в гривні зміною курсу Нацбанку щодо СПЗ на момент підписання додаткової угоди. Він наголошує, що в перерахунку на СПЗ відбулася економія 40 тисяч гривень. Сторона захисту заперечує необґрунтованість підозри та ризики, а також те, що Шейко (як віцепрезидент з експлуатації) не міг давати розпорядження бухгалтерії.

Сам Юрій Шейко заперечив свою причетність до схем, заявивши, що підписував документи лише на фінальному етапі після їх погодження усіма профільними департаментами (юридичним, фінансовим, договірним).

"Я ніколи не був організатором, не брав участі в ніяких схемах, не схематозах, не давав вказівки, щоб щось робити, якісь махінації робити. Це перше. Друге, як було вже сказано адвокатом, я ніколи не давав ніяких указівок", - каже Шейко.

10 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розкриває деталі схеми масштабної корупції у сфері енергетики, що отримала назву "Мідас". Функція легалізації незаконно отриманих через масштабну корупційну схему в сфері енергетики коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва, стверджують у НАБУ.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики, є член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

За інформацією бюро, офісне приміщення, яке використовувалося як велика "пральня" і де здійснювався суворий облік і велась чорна каса, розташоване в самісінькому центрі Києва та належить членам родини колишнього нардепа України, а нині – сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

НАБУ фіксувало чотирьох міністрів Кабінету міністрів України під час розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, повідомив детектив НАБУ Олександр Абакумов. Детектив повідомив, що йдеться про міністрів різних періодів. Один із них - колишній міністр енергетики та міністр юстиції Герман Галущенко. У справі він фігурує під кодовим ім'ям "Професор". У нього також проводили обшуки. 12 листопада він та тодішня очільниця Міненерго Світлана Гринчук подали у відставку.

Колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51 млн грн. За нього 19 листопада вже внесли 51 мільйон 600 тисяч гривень застави, він має вийти з СІЗО.

1 грудня бізнесмену Тимуру Міндічу Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.