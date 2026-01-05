Інтерфакс-Україна
Події
16:16 05.01.2026

Єдина форма квитка для всіх видів транспорту в Україні набуває чинності

Фото: https://t.me/MinDevUA

Нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, що поширюється на паперові, електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду, які є рівноцінними і легітимними, набуває чинності в Україні від 1 січня 2026 року, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Ми вперше уніфікували вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену – і заклали підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у релізі на сайті міністерства у понеділок.

Він пояснив, що відтепер усі квитки мають інформацію про вартість проїзду, зокрема чи це повний, чи пільговий квиток, а також зазначено ПДВ, комісійний збір (за наявності), реєстраційний номер, куди входить серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків, дату та час відправлення чи прибуття або строк дії квитка.

Також у квитку буде вказано дані перевізника: назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти, інформація про страховий договір і страховика та, за потреби, QR-код на лицьовому боці квитка, додали у міністерстві.

Окремо Мінрозвитку зауважило, що квитки для міжміських автобусних маршрутів повинні містити місце та час пересадок та тривалість очікування між рейсами.

Що стосується міжнародних перевезень, для цієї категорії діє вимога персоналізації квитка з інформацією про ім’я та прізвище пасажира відповідно до паспортного документа, про пересадки та про заборону передачі квитка іншій особі.

"Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції у разі перевезення багажу ", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що для міських і приміських автобусних маршрутів діє можливість отримати електронний квиток через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира.

Як повідомлялося, відповідний наказ №1066 Мінрозвитку випустило у вересні 2025 року.

Теги: #мінрозвитку #квитки

