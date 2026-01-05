Інтерфакс-Україна
Події
20:08 05.01.2026

Українці оформили вже 80 тис. квитків за перший місяць програми "УЗ 3000 км" - віцепрем’єр

Українці за перший місяць дії "УЗ 3000 км" вже обміняли кілометри на 80 тис. квитків, а на участь у програмі  зареєструвались  500 тис. осіб, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

" Загалом усі ці поїздки разом склали 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах програми " 3000 км Україною ". Важливо, що програма реалізується без залучення додаткових бюджетних коштів ", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, найпопулярнішими маршрутами у грудні стали №101/102 Херсон — Барвінкове, №52/51 Одеса — Запоріжжя, №143/144 Суми — Рахів та №88 Запоріжжя — Ковель.

Кулеба уточнив, що надалі планується масштабування програми, де у позапікові періоди "Укрзалізниця" пропонуватиме до 250 тис. місць на місяць.

" Це зробить подорожі доступнішими для пасажирів, для яких ключовим фактором є ціна ", - пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Як повідомлялось наприкінці грудня 2025 року, програмою "УЗ 3000 км", що наразі працює в пілотному режимі, скористалися вже 50 тис. українців.

На першому етапі програми "3000", який запрацював з 3 грудня минулого року, безкоштовні квитки з’являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті". Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 16 грудня зазначала, що вже 300 тис. українців активували програму з безкоштовних перевезень "Укрзалізниці" на відстань до 3000 км та оформлено понад 24,1 тис. квитків.

Кулеба 25 грудня повідомляв, що число проданих за програмою "УЗ 3000 км" квитків зросло до 40 тис., а найпопулярнішими маршрутами стали Фастів – Конотоп, Одеса – Запоріжжя, Київ/Жмеринка – Шостка, Запоріжжя – Львів та Суми – Рахів.

За оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.

 

Теги: #залізниця #програма #виплата #квитки

