"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з 22 січня за оновленими графіками

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") відкрило продаж квитків на поїзди з відправленням з 22 січня, де близько 70% внутрішніх рейсів уже доступні в застосунку "УЗ" з 08:00, усі міжнародні - з 09:00, решта з’явиться до кінця дня, йдеться в повідомленні компанії.

"У результаті цих змін "Укрзалізниця" зможе повернутися до вже звичних для українців - і дуже мотивуючих для наших європейських колег — 91% вчасних прибуттів", - зауважив в опублікованому в Телеграм-каналі релізі голова правління компанії Олександр Перцовський.

Компанія зауважила також, що 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди курсуватимуть за зміненим розкладом. Це дозволить зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці, де триває відновлення зруйнованої інфраструктури, пояснили в "УЗ".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" проводила коригування розкладу поїздів через ускладнення руху на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці, продаж квитків на деякі рейси переноситься на після січня.