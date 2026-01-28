Інтерфакс-Україна
11:29 28.01.2026

"Укрзалізниця" приспустила на вокзалах прапори в пам’ять про пасажирів, загиблих унаслідок атаки на пасажирський поїзд

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) приспустила стяги над усіма вокзалами країни на знак пам’яті про пасажирів, чиє життя забрала російська атака на пасажирський поїзд 27 січня, йдеться у повідомленні компанії в середу.

"Сьогоднішня хвилина мовчання — в пам'ять і про наших воїнів, і про жахливу трагедію вчора — вбитих росією наших пасажирів", - написала УЗ в телеграм-каналі.

Флагманські поїзди, які за  традицією відправляються під музику, протягом усього дня вирушатимуть у рейси в тиші.

"Продовжуємо рух із пам'яттю та болем в серці",- йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 січня, пасажирський потяг Барвінкове – Львів - Чоп було атаковано трьома безпілотними літальними апаратами типу Shahed у Харківській області поблизу с. Язикове. Загинуло щонайменше п’ятеро людей.

