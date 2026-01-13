Інтерфакс-Україна
Події
11:03 13.01.2026

"Укрзалізниця" уніфікувала прайс на ремонт приватних вантажних вагонів

АО "Укрзалізниця" (УЗ) запровадила єдині планові ціни на ремонт приватних вантажних вагонів, визначила чіткий перелік робіт для базового капітального та деповського ремонту: відтепер вартість ремонту залежно від його виду та типу вагона  становить від 73,6 тис. грн до 112 тис. грн, повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

"Ці ціни сформували після детального аналізу ринку з урахуванням вартості аналогічних послуг у приватних ремонтних підприємств. Також "Укрзалізниця" впорядкувала загальновиробничі витрати, щоб ціни були економічно обґрунтованими та зрозумілими для клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Керівник філії "УЗ Вагон-сервіс" Даніїл Глущенко нагадав, що раніше вартість ремонту та перелік робіт відрізнялися залежно від підрозділу.

"Тепер для всіх ремонтних майданчиків діє єдина базова ціна. Це робить процес прозорішим, дає змогу вагоновласникам заздалегідь планувати витрати на ремонт і працювати з "Укрзалізницею" на чесних ринкових умовах", – зазначив він.

"Укрзалізниця" віднесла до переліків робіт з капітального й деповського ремонту, зокрема, ремонт рами та кузова вагона, візків, колісних пар, ремонт і випробування гальмівного обладнання тощо.

