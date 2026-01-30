"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

Моніторингова команда та диспетчери "Укрзалізниці" (УЗ) обмежили рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БпЛА, йдеться у повідомленні компанії в п’ятницю.

"Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали", - написала УЗ в телеграм-каналі.

Зазначається, що організовано підмінні автобусні трансфери, зокрема для пасажирів поїздів №37/38 Київ - Запоріжжя та №85/86 Львів - Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним шляхом.

В УЗ наголосили, що продовжується посилений моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів. Відновлення руху потягів звичайним маршрутом відбудеться після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні, пояснили в "Укрзалізниці".

"Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ", - підкреслили в компанії.