Інтерфакс-Україна
Події
11:24 30.01.2026

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

1 хв читати
"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

Моніторингова команда та диспетчери "Укрзалізниці" (УЗ) обмежили рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БпЛА, йдеться у повідомленні компанії в п’ятницю.

"Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали", - написала УЗ в телеграм-каналі.

Зазначається, що організовано підмінні автобусні трансфери, зокрема для пасажирів поїздів №37/38 Київ - Запоріжжя та №85/86 Львів - Запоріжжя  до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним шляхом.

В УЗ наголосили, що продовжується посилений моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів. Відновлення руху потягів звичайним маршрутом відбудеться після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні, пояснили в "Укрзалізниці".

"Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ", - підкреслили в компанії.

Теги: #поїзди #укрзалізниця #обмеження_руху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 29.01.2026
СБУ затримала 16-річного юнака з Хмельниччини, який готував для ворога підрив на станції Укрзалізниці

СБУ затримала 16-річного юнака з Хмельниччини, який готував для ворога підрив на станції Укрзалізниці

18:55 28.01.2026
УЗ отримає від Швейцарії матеріали для відновлення та модернізації колій і електромереж на суму близько EUR29 млн

УЗ отримає від Швейцарії матеріали для відновлення та модернізації колій і електромереж на суму близько EUR29 млн

16:48 28.01.2026
"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

11:29 28.01.2026
"Укрзалізниця" приспустила на вокзалах прапори в пам’ять про пасажирів, загиблих унаслідок атаки на пасажирський поїзд

"Укрзалізниця" приспустила на вокзалах прапори в пам’ять про пасажирів, загиблих унаслідок атаки на пасажирський поїзд

06:58 27.01.2026
Поїзди затримуються через аномальні погодні умови - Укрзалізниця

Поїзди затримуються через аномальні погодні умови - Укрзалізниця

07:37 26.01.2026
Пасажири "Укрзалізниці" отримають пільгові тарифи таксі під час комендантської години

Пасажири "Укрзалізниці" отримають пільгові тарифи таксі під час комендантської години

19:00 25.01.2026
Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

20:40 22.01.2026
"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

01:02 22.01.2026
"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

08:43 20.01.2026
Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

ОСТАННЄ

Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

Українська асоціація студентів пропонує відзначати День українського студентства 29 січня - УІНП

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Мінветеранів: понад 2 тис. військових та ветеранів пройшли обстеження очей і отримали лікування за програмою "Повернемо зір Захисникам"

Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА