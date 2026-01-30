Росія ракетним ударом пошкодила фабрику "Філіп Моріс" під Харковом

Компанія "Філіп Морріс" в Україні повідомляє, що у п’ятницю, 30 січня, внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії.

"На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі. Найважливіше — за попередньою інформацією, постраждалих немає. Весь черговий персонал перебував в укритті", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння.

"Компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед державним бюджетом, партнерами та споживачами", - йдеться також у релізі.

Харківська фабрика "Філіп Морріс" в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року — від початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 році "Філіп Морріс" в Україні відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск $30 млн. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.