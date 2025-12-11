Український виробник ТАРГЕТГРУП вдвічі збільшує складську програму та запускає нові моделі стелажів

Українська компанія «ТАРГЕТГРУП», виробник металевих конструкцій для складської логістики та промисловості, оголосила про розширення лінійки поличкових металевих стелажів типу «Лайт Рек» і «Міні Рек» та суттєве збільшення складського запасу для клієнтів з числа критичної інфраструктури. Оновлення асортименту стосується насамперед рішень для організації зберігання у виробничих цехах, логістичних центрах і сервісних зонах, де потрібне швидке постачання серійних систем. Компанія підкреслює, що робота зі стелажним напрямом залишається одним з ключових у загальній структурі портфеля рішень у сфері металевих стелажів.

За даними компанії, за останній період обсяги складської програми поличкових систем зросли майже вдвічі. Йдеться як про стандартні розміри, так і про нові конфігурації «Лайт Рек» та «Міні Рек», що дозволяють точніше адаптувати обладнання до габаритів тари, ваги вантажів та параметрів приміщень. Збільшення складського резерву дає змогу закривати не лише потреби дрібного та середнього опту, а й проектні поставки для підприємств критичних галузей, де строки монтажу стелажних систем напряму впливають на безперервність виробничих процесів.

У «ТАРГЕТГРУП» зазначають, що оновлена лінійка поличкових рішень розробляється з урахуванням вимог до навантаження, стійкості та можливості подальшої модернізації систем зберігання. Для замовників, що працюють з великим обігом товару та комбінують ручну й механізовану обробку вантажів, компанія пропонує комплексні проєкти на базі складських стелажів з підбором параметрів під конкретну техніку й логістичну схему.

Окремо підкреслюється, що вже з середини січня стануть доступні моделі стелажів з оцинкованим покриттям. Таке виконання розраховане на експлуатацію в приміщеннях із підвищеною вологістю, у зонах приймання вантажів, поблизу воріт та в інших умовах, де важливо зберегти геометрію та несучу здатність металоконструкцій протягом тривалого часу. За рахунок цього підприємства, що працюють у режимі інтенсивного обороту, можуть планувати модернізацію складів із більшим горизонтом, зменшуючи ризики простою обладнання.

«ТАРГЕТГРУП» продовжує співпрацю з підприємствами критичної інфраструктури, де металеві поличкові стелажі використовуються як базовий елемент організації зберігання комплектуючих, інструментів та готової продукції.

«Гнучкий підхід до формування складської програми та можливість швидко нарощувати поставки дозволяють оперативно реагувати на запити оптових замовників, зокрема у випадках розширення виробництва або запуску нових дільниць.» — наголошують у компанії.