В уряді Свириденко буде два нових міністри і віцепрем'єр, ще троє урядовців змінять міністерства

В уряді майбутньої прем'єр-міністра Юлії Свириденко буде два нових міністри - Олексій Соболев і Денис Улютін, один новий віцепрем'єр-міністр - Тарас Качка, ще троє урядовців змінять міністерства - Герман Галущенко, Світлана Гринчук і Денис Шмигаль.

16 липня голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що за результатами засідання за участю президента Володимира Зеленського було сформовано перелік кандидатів на посади міністрів у новому уряді, який має очолити перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, за його словами, Михайла Федорова підвищать до першого віцепрем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації (раніше - віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації).

Новим віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції стане заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Керівником великого об'єднаного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стане перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев (до цього посаду міністра економіки обіймала Свириденко, міністра захисту довкілля - Світлана Гринчук, міністра аграрної політики - Віталій Коваль).

Ще одним новим урядовцем стане діючий перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, він очолить об'єднане Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (до цього посаду міністра соціальної політики обіймала Оксана Жолнович, а міністра національної єдності - Олексій Чернишов).

Також є декілька урядовців, які залишаються в складі нового Кабміну, але на нових посадах, зокрема Герман Галущенко очолить Міністерство юстиції (раніше був міністром енергетики), Світлана Гринчук очолить Міністерство енергетики (раніше була міністром захисту довкілля та природних ресурсів), а колишній прем'єр Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони, через яке також будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості.

Крім того, віце-прем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр закордонних справ Андрій Сибіга збережуть свої посади з попереднього уряду.

Серед іншого Арахамія зазначив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Таким чином, посади у новому уряді не отримали: колишня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина (за різними даними може бути призначена представником України при Європейському Союзі або послом України в США), колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, колишній міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, колишній міністр соціальної політики Оксана Жолнович, колишній міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, колишній міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, колишній міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін (очолить "Укроборонпром") і колишній міністр оборони України Рустем Умєров (може бути призначений послом України в США).