19:59 29.12.2025

Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи

Кабінет міністрів України відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи — до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", - написала вона у Телеграмі у понеділок.

Прем'єрка зазначила, що відтермінування також надасть бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

 

19:53 29.12.2025
Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

23:38 26.12.2025
Кабмін закріпив рішення Ради про відтермінування повноцінного запуску еАкцизу на 1 листопада 2026р

17:56 22.12.2025
Уряд спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

15:35 22.12.2025
Запропоновані урядом зміни оподаткування ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування – експерт

10:40 22.12.2025
Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

20:00 21.12.2025
Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

19:57 17.12.2025
Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

19:30 17.12.2025
Кабмін перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури

12:41 13.12.2025
Свириденко провела нараду щодо ліквідації наслідків обстрілу Одеси

14:17 11.12.2025
Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

