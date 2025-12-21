Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Вивільнений внаслідок перегляду переліку критичної інфраструктури енергоресурс буде спрямований на потреби населення, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у телеграм-каналі у неділю.

"Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей", - написала Свириденко у Телеграм.