Інтерфакс-Україна
Події
20:00 21.12.2025

Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

1 хв читати
Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Вивільнений внаслідок перегляду переліку критичної інфраструктури енергоресурс буде спрямований на потреби населення, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у телеграм-каналі у неділю.

"Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей", - написала Свириденко у Телеграм.

 

Теги: #енергосистема #уряд #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 21.12.2025
У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

00:48 20.12.2025
Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

19:57 17.12.2025
Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

19:30 17.12.2025
Кабмін перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури

Кабмін перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури

17:06 15.12.2025
Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

19:52 13.12.2025
"Укренерго" анонсувала відключення у неділю за погодинними графіками та обмеження для промисловості

"Укренерго" анонсувала відключення у неділю за погодинними графіками та обмеження для промисловості

12:41 13.12.2025
Свириденко провела нараду щодо ліквідації наслідків обстрілу Одеси

Свириденко провела нараду щодо ліквідації наслідків обстрілу Одеси

14:17 11.12.2025
Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

07:27 10.12.2025
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

23:43 09.12.2025
Очільник Міненерго звільнив всіх членів наглядової ради УРМ

Очільник Міненерго звільнив всіх членів наглядової ради УРМ

ВАЖЛИВЕ

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

ОСТАННЄ

Надання ЄС Україні 90 мільярдів євро на два роки - ключовий результат грудня і важливий результат усього року – Зеленський

Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Росія Путіна не відрізняється від ІДІЛ чи "Хамас" – Сибіга про депортацію цивільних в РФ

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

У Румунії відкриють другий за величиною логістичний хаб для допомоги Україні - ЗМІ

Сибіга доручив дипломатам оперативно і принципово реагувати на випадки ганебного ставлення до українців

УІНП висловив підтримку художнику Івану Марчуку: привласнення його творів є посяганням на національну культурну спадщину

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА