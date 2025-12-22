Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/11/26/poroshenko-12/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявляє, що проведення виборів під час воєнного стану в Україні неможливе, але припустив їх проведення в разі тимчасового припинення вогню.

"Ні. Це виключено… Вибори під час воєнного стану без зупинки закону про воєнний стан неможливі, нелегітимні і ніким не будуть визнані. Які б доручення хтось не давав би парламенту. Але ми можемо знайти позицію щодо не постійного, а хоча б тимчасового припинення вогню. Наприклад, на півроку", – сказав Порошенко в інтервʼю журналісту Віталію Портникову на телеканалі "Еспресо".

При цьому він застеріг від спроб фальсифікації виборчого процесу, тому що це може спричинити хаос в країні.

"Не бавтеся з цим. Тому що це буде хаос. І цим хаосом скористається Путін. Це буде дуже безвідповідально… Українці дуже відповідальні. Я в них вірю", – сказав Порошенко.

При цьому він закликав за переформатування уряду в країні і створення нового "уряду національної єдності".

"Коли ми говоримо про уряд єдності, зараз Зеленський має три виходи. Вихід перший – це звільнити уряд, сформувати уряд єдності на компетентній основі. Перезавантажений уряд, який має підтримку набагато більших верств населення, ніж вузька електоральна база "Слуг народу". Починати – це правильний підхід", – сказав Порошенко.

Альтернативою створенню такого уряду, за його словами, могло б бути звільнення всіх фігурантів справи про корупцію в енергетичній сфері за участю високопосадовців.

"Ще раз хочу наголосити, ми не рвемося до посад. Ми готові офіційно відмовитися від посад виконавчої гілки влади, обмежитися лише контрольними функціями, контрольними парламентськими. Але це дасть можливість тричі подумати, ніж закидати корупційні законопроєкти. Наша компетенція дозволить перевести економіку на військові рейси. Без цього нічого не буде", – переконаний Порошенко.

Джерело:

https://eurosolidarity.org/2025/12/21/vybory-pid-chas-voyennogo-stanu-nemozhlyvi-petro-poroshenko/

https://eurosolidarity.org/2025/12/21/poroshenko-pro-uryad-naczionalnoyi-yednosti-my-ne-rvemos-do-posad-jdetsya-pro-poryatunok-derzhavy/