Інтерфакс-Україна
Політика
10:40 22.12.2025

Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

2 хв читати
Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/11/26/poroshenko-12/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявляє, що проведення виборів під час воєнного стану в Україні неможливе, але припустив їх проведення в разі тимчасового припинення вогню.

"Ні. Це виключено… Вибори під час воєнного стану без зупинки закону про воєнний стан неможливі, нелегітимні і ніким не будуть визнані. Які б доручення хтось не давав би парламенту. Але ми можемо знайти позицію щодо не постійного, а хоча б тимчасового припинення вогню. Наприклад, на півроку", – сказав Порошенко в інтервʼю журналісту Віталію Портникову на телеканалі "Еспресо".

При цьому він застеріг від спроб фальсифікації виборчого процесу, тому що це може спричинити хаос в країні.

"Не бавтеся з цим. Тому що це буде хаос. І цим хаосом скористається Путін. Це буде дуже безвідповідально… Українці дуже відповідальні. Я в них вірю", – сказав Порошенко.

При цьому він закликав за переформатування уряду в країні і створення нового "уряду національної єдності".

"Коли ми говоримо про уряд єдності, зараз Зеленський має три виходи. Вихід перший – це звільнити уряд, сформувати уряд єдності на компетентній основі. Перезавантажений уряд, який має підтримку набагато більших верств населення, ніж вузька електоральна база "Слуг народу". Починати – це правильний підхід", – сказав Порошенко.

Альтернативою створенню такого уряду, за його словами, могло б бути звільнення всіх фігурантів справи про корупцію в енергетичній сфері за участю високопосадовців.

"Ще раз хочу наголосити, ми не рвемося до посад. Ми готові офіційно відмовитися від посад виконавчої гілки влади, обмежитися лише контрольними функціями, контрольними парламентськими. Але це дасть можливість тричі подумати, ніж закидати корупційні законопроєкти. Наша компетенція дозволить перевести економіку на військові рейси. Без цього нічого не буде", – переконаний Порошенко.

Джерело:

https://eurosolidarity.org/2025/12/21/vybory-pid-chas-voyennogo-stanu-nemozhlyvi-petro-poroshenko/

https://eurosolidarity.org/2025/12/21/poroshenko-pro-uryad-naczionalnoyi-yednosti-my-ne-rvemos-do-posad-jdetsya-pro-poryatunok-derzhavy/

Теги: #європейська_солідарність #вибори #порошенко #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 21.12.2025
Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

15:51 20.12.2025
Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

13:23 20.12.2025
Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

10:42 20.12.2025
Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

03:34 20.12.2025
Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

10:49 19.12.2025
Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

22:00 18.12.2025
Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

10:58 18.12.2025
Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

10:45 18.12.2025
Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

19:57 17.12.2025
Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

ОСТАННЄ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Корнієнко: в умовах війни партія "Слуга народу" має посилювати роботу на місцях і підтримку людей

"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

Українці найбільше довіряють ЗСУ, ДСНС і добровольцям, найбільша недовіра до Верховної Ради, держапарату та уряду

ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

Ердоган застеріг РФ і Україну від атак у Чорному морі

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА