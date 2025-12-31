Інтерфакс-Україна
13:00 31.12.2025

Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

2 хв читати
Україна шукає збалансоване рішення щодо застосування оцінки впливу на довкілля (ОВД), зважаючи на рекомендації Європейської комісії та економічні виклики, спричинені повномасштабною війною, заявив міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

За його словами, в жовтні Україна отримали Звіт Європейської Комісії про прогрес України за минулий рік - у ньому є рекомендація посилювати механізми ОВД та СЕО (Стратегічна екологічна оцінка). У листопаді завершився піврічний аудит Рахункової палати, де також містилася низка рекомендацій щодо підсилення інструменту ОВД.

"Тобто з одного боку, маємо чіткі рекомендації партнерів і контролю щодо зміцнення ОВД, а з іншого, - запит бізнесу на спрощення процедур з огляду на економічні виклики, спричинені війною", - зазначив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Соболев зазначив, що Україна розуміє важливість ОВД як довкіллєвого інструменту і орієнтується на виконання рекомендацій Європейської Комісії, зокрема щодо недопущення відступів від правил. Однак повномасштабна війна спричинила масштабні руйнування інфраструктури та об’єктів підприємництва, тому уряду потрібно ухвалювати швидкі та ефективні рішення.

"Саме тому 3 листопада на засіданні Підкомітету Україна–ЄС Міністерство запропонувало Європейській Комісії ідею скороченої процедури ОВД - як механізм індивідуальних рішень для об’єктів критичної інфраструктури та проєктів, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави", - сказав він.

За словами Соболева, такий механізм має базуватися на принципах недопущення суттєвої шкоди довкіллю, залучення громадськості та повної прозорості прийняття рішень. Зараз ми допрацьовуємо концепцію і направимо її Європейській Комісії для консультацій.

"Після консультацій Міністерство підготує зміни до законодавства про ОВД - так, щоб вони одночасно запобігали шкоді довкіллю і не ставали регуляторною перепоною для добросовісного бізнесу", - зазначив міністр.

Водночас Соболев переконаний, що Україна має потенціал збільшувати заготівлю деревини в легальний спосіб, не порушуючи європейські норми.

Теги: #овд #уряд #єс #соболев

