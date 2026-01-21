Інтерфакс-Україна
Події
10:31 21.01.2026

Міносвіти оприлюднило посібник із надолуження освітніх втрат

Міносвіти оприлюднило посібник із надолуження освітніх втрат
Фото: МОН

Міністерство освіти і науки України оприлюднило посібник із подолання освітніх втрат, розроблений для підтримки скоординованих дій на всіх рівнях управління освітою — від учителя й закладу освіти до громади та держави.

"Посібник адресовано педагогам, керівникам закладів освіти, управлінським і педагогічним командам, представникам громад та партнерам у сфері освіти, які прагнуть діяти системно: бачити повну картину освітніх втрат, користуватися перевіреними інструментами та вибудовувати довгострокову підтримку для українських дітей", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що мета посібника - зібрати й систематизувати наявні напрацювання з надолуження освітніх втрат і представити їх як цілісну логіку дій: від діагностики та планування до реалізації заходів і моніторингу результатів.

Зокрема, посібник: містить огляд ключових державних, громадських і міжнародних ініціатив, щоб школи й громади могли спиратися на вже наявні рішення; пропонує практичні інструменти для роботи з учнями: зразки діагностичних матеріалів, форми обліку, шаблони планів підтримки; надає чеклісти для адміністрацій і вчителів із чітким розподілом відповідальності та показниками, які варто відстежувати; описує ефективні формати роботи з учнями та батьками, зокрема тижні надолуження, індивідуальні консультації, соціально-емоційне навчання та тьюторський супровід.

Ознайомитися з посібником можна за посиланням: https://mon.gov.ua/tag/nadoluzhennia-osvitnikh-vtrat?&tag=nadoluzhennia-osvitnikh-vtrat

