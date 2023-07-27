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12:30 27.07.2023

СБУ повідомила про підозру колишньому члену компартії у Львові, який виправдовував збройну агресію РФ

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СБУ повідомила про підозру колишньому члену компартії у Львові, який виправдовував збройну агресію РФ

Служба безпеки України у Львові повідомила про підозру екссекретарю регіонального комітету забороненої комуністичної партії, який виправдовував збройну агресію РФ, а також закликав до припинення існування України.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України. Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі СБУ.

Зазначається, що у 2014 році підозрюваний "проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради. Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат "партійний" функціонер на тривалий час "зник з ефіру".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник почав публічно підтримувати російську збройну агресію та розповсюджував через власну сторінку в забороненій соцмережі "Одноклассники" ворожу агітацію.

З метою конспірації своїх незаконних дій фігурант створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь РФ.

"Крім того, у своїх "дописах" зловмисник вихваляв агресивну політику очільника Кремля, "ностальгував" за колишнім СРСР і виправдовував захоплення частини південних регіонів України", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів); ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

 

Теги: #кпу #посібник #рашизм

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