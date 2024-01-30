За підтримки Мінветеранів підготовлено посібник "Як досягти кар'єрного успіху після військової служби"

Громадська організація "Зелена смуга" в партнерстві з фахівцями Міністерства у справах ветеранів підготувала посібник "Як домогтися кар'єрного успіху після військової служби".

"Громадська організація "Зелена смуга" в партнерстві з фахівцями Міністерства у справах ветеранів України, американською ветеранською організацією Pittsburgh Hires Veterans, компанією Jooble, за підтримки Відділу преси, освіти та культури посольства Сполучених Штатів Америки в Україні підготувала й опублікувала посібник "Як досягти кар’єрного успіху після військової служби", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінветеранів.

Зазначається, що за рекомендаціями ветеранів для ветеранів, на основі практичного досвіду з використання ефективних американських інструментів підготовки військовослужбовців до цивільного життя, а також матеріалів Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки – програми допомоги в перехідний період (Transition Assistance Program).

Зокрема, посібник дає дієві рекомендації та інструменти для визначення майбутньої кар'єри, а також окреслює подальші кроки для досягнення успіху в обраній цивільній справі після закінчення військової служби.

Згідно з повідомленням, перший паперовий наклад посібника в повному обсязі розповсюджено серед ветеранів, ветеранських осередків, у медичних і реабілітаційних центрах та інших установах.

З електронною версією посібника можна ознайомитись за посиланням: https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/ПОСІБНИК.pdf