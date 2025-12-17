Інтерфакс-Україна
Телеком
09:53 17.12.2025

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

1 хв читати

На платформі з працевлаштування "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Повернення до цивільного життя часто означає пошук нових професійних шляхів, де цінуються досвід, відповідальність і готовність працювати на результат. Саме для цього Український ветеранський фонд Мінветеранів створив цифрову платформу "Кар’єра ветерана" — сучасний інструмент для пошуку роботи, розвитку та працевлаштування ветеранів і ветеранок… На платформі вже розміщено понад 42 тисячі вакансій, що постійно оновлюються, тому кожен зможе найти відповідну для себе", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що платформа поєднує вакансії від державних установ, бізнесу й громадського сектору, а також надає практичну підтримку: поради з підготовки резюме, проходження співбесід, навчальні матеріали та відеокурс. 

Ознайомитися з вакансіями та можливостями платформи можна за посиланням: https://work.veteranfund.com.ua/.

Як повідомлялося, в 2026-му до цифрового інформаційного порталу "Ветеран Pro" в "Дії" планується підключити платформу з працевлаштування "Кар'єра ветерана".

Теги: #карєра #вакансії #ветеран #мінветеранів

