Інтерфакс-Україна
Телеком
19:23 30.12.2025

Електронний суд із використанням ШІ стане одним із ключових пріоритетів Мінцифри у 2026р – 1-й віцепрем’єр

Одним із ключових пріоритетів Міністерства цифрової трансформації у 2026 році стане реалізація електронного суду з використанням штучного інтелекту для адміністративного судочинства, що має розвантажити судову систему, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми працюємо над проєктом, який буде унікальним у світі, коли, наприклад, є адміністративне правопорушення і ми, ви між собою, громадяни, зможемо зі штучним інтелектом суд зробити швидко онлайн в кілька кліків, якщо погоджуємося з рішенням. Це умовний європротокол, але для усіх адміністративних правопорушень", - сказав Федоров в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, міністерство надалі працюватиме над електронним нотаріатом, проте наразі через відсутність міністра юстиції, реалізація цього проєкту призупинена.

"Він повністю готовий до запуску, але на паузі. Ми ведемо дискусії з профільним комітетом в парламенті. В нас немає єдиної візії, коли, як і в якому форматі запускати. Тому проєкт повністю готовий, але ще ми його не запустили. І будемо готові у наступному році", - пояснив перший віцепрем’єр.

Окрім того наступного року Мнцифри планує впровадження "еАкцизу", який передбачає введення контролю за обігом алкоголю.

"Електронний акциз – це боротьба з нелегальним обігом алкоголю в нашій країні. Спершу буде алкоголь, потім тютюн. Це призведе до того, що бюджет отримає додаткові десятки мільярдів", - пояснив Федоров.

Під час трансляції у соцмережі TikTok напередодні Федоров також повідомив, що одним із планів Мінцифри на 2026 рік є онлайн-здача теоретичного іспиту з водіння, що має зменшити корупційні ризики.

Загалом, за словами Федорова, у 2026 році планується реалізувати близько 20-30 нових послуг.

