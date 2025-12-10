Adobe інтегрує функції Photoshop і Acrobat в ChatGPT

Американська Adobe Inc. інтегрує функції трьох своїх основних сервісів - Adobe Photoshop, Adobe Express і Adobe Acrobat - в ChatGPT.

Це дозволить користувачам редагувати зображення, створювати графіку і працювати з PDF-файлами всередині чатбота.

Як йдеться в повідомленні Adobe, угода з OpenAI зробить функції її застосунків доступними для більш ніж 800 млн користувачів ChatGPT.

Вони будуть безкоштовними і почнуть працювати з 10 грудня.

Акції Adobe втрачають у ціні 0,3% під час торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 22,8%.