19:38 10.12.2025
Adobe інтегрує функції Photoshop і Acrobat в ChatGPT
Американська Adobe Inc. інтегрує функції трьох своїх основних сервісів - Adobe Photoshop, Adobe Express і Adobe Acrobat - в ChatGPT.
Це дозволить користувачам редагувати зображення, створювати графіку і працювати з PDF-файлами всередині чатбота.
Як йдеться в повідомленні Adobe, угода з OpenAI зробить функції її застосунків доступними для більш ніж 800 млн користувачів ChatGPT.
Вони будуть безкоштовними і почнуть працювати з 10 грудня.
Акції Adobe втрачають у ціні 0,3% під час торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 22,8%.