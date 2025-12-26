"Нова пошта" у 2025р покращила різдвяний рекорд щоденного опрацювання відправлень на 7,1%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova опрацювала за одну добу 22 грудня 2,41 млн відправлень – це на 7,1% перевищило попередній рекорд у 2,25 млн, встановлений 23 грудня 2024 року, повідомила компанія у п’ятницю.

"Це спільний рекорд компанії та наших клієнтів, зокрема підприємців, чиї товари ми доставили, і які попри всі виклики та складні умови продовжують працювати та підтримувати економіку нашої країни", — наводяться у релізі у п’ятницю слова співвласника "Нової пошти" Володимира Поперешнюка.

Зазначається, що у 2023 році рекордним днем було 18 грудня, коли компанія обробила 2,01 млн посилки по всій Україні.

У компанії додали, що у пікові дні грудня до опрацювання посилок було залучено додатково понад 1 тис. колег з офісу.

"Нова пошта" має передноворічну традицію, коли працівники офісу підтримки приєднуються до роботи у відділеннях, на терміналах, фулфілменті, кур’єрами, операторами контакт-центру", - зазначили у компанії.

"Нова пошта" раніше повідомляла, що у першому півріччі 2025 року доставила 238 мільйонів посилок та вантажів, що на 7% більше ніж за той самий період 2024 року, а також 5,9 млн міжнародних посилок.

Лідер експрес-відправлень в Україні на 6 жовтня мав 44 983 точки сервісу, серед яких 14 336 — відділення та 30 647 – поштомати. У першому півріччі цього року мережа відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28 326.

Консолідованим чистий прибуток "Нової пошти" за січень-вересень 2025 року зріс на 35,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млрд 876,38 млн грн, консолідований чистий дохід – на 21,7%, до 45 млрд 727,67 млн грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.