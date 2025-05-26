Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про відправку в Україну ще 1 500 дронів .

"Ще 1 500 бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в рамках міжнародної безпілотної коаліції", - написав він у соцмережі Х.

Латвія протягом 2024 року поставила в Україну близько 5 тис. безпілотників.

Коаліція з дронів (Drone Coalition) офіційно створена 14 лютого 2024 року. Вона передбачає зовнішню підтримку України за рахунок поставок БПЛА військового призначення.

Проєкт ініційований Латвією і координується цією країною спільно з Великою Британією. Наразі в Drone Coalition беруть участь близько 17 країн Європи.