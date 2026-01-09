Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:27 09.01.2026

Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

2 хв читати

Політична партія "Слуга Народу" перерахувала 92 млн грн на закупівлю 1000+ дронів-перехоплювачів через фандрейзингову платформу UNITED24, створену за ініціативи президента України Володимира Зеленського.

На засіданні Політичної ради партії "Слуга Народу", що відбулося у грудні минулого року, ухвалили рішення про внесення змін до кошторису партії на 2025 рік за пропозицією голови партії Олександра Корнієнка. Зекономлені бюджетні кошти в розмірі 92 млн грн одноголосно вирішили спрямувати на Сили безпеки й оборони.

Підтримка й допомога Силам безпеки й оборони залишається нашим пріоритетом.

Використання дронів-перехоплювачів продемонструвало високу ефективність у знищенні "шахедів", запущених росією по містах нашої держави. Збільшення кількості таких дронів — це необхідність у сучасних умовах для посилення захисту життя українців.

Голова партії Олександр Корнієнко зазначив: "У будь-яких рішеннях ми маємо відштовхуватися від потреб українських військових та умов повномасштабного вторгнення. Всі дії повинні базуватися на цьому. Тому серед моїх перших пропозицій на посаді Голови партії було саме спрямування коштів на підтримку Сил оборони й безпеки. Дрони-перехоплювачі наразі є нагальною необхідністю, аби захищати наш народ від ворожих атак. Вдячний колегам, які підтримали цю пропозицію. Кошти на закупівлю 1000+ таких дронів уже спрямовані через платформу UNITED24".

Своєю чергою голова Політичної ради Давид Арахамія наголосив: "Іншого варіанту бути не могло. Пріоритет — допомога українським військовим, які щоденно захищають нашу державу. Дякую колегам за одноголосну підтримку цього рішення. Вважаю, що саме так ми маємо діяти — з першочерговою думкою про Захисників та Захисниць України".

Теги: #дрони #united24 #слуга_народу #арахамія #корнієнко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 07.01.2026
Фракція "Слуга народу" у понеділок розгляне кадрові питання, заслухає кандидатів на посади міністрів - Палійчук

Фракція "Слуга народу" у понеділок розгляне кадрові питання, заслухає кандидатів на посади міністрів - Палійчук

11:06 07.01.2026
Дрони стали одним із ключових факторів ефективності підрозділів МВС на полі бою - Клименко

Дрони стали одним із ключових факторів ефективності підрозділів МВС на полі бою - Клименко

19:01 06.01.2026
В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

16:19 06.01.2026
Кадрові ротації мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони - Чернєв

Кадрові ротації мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони - Чернєв

15:53 02.01.2026
Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія

Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія

09:36 02.01.2026
Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

13:59 30.12.2025
Військові частини зможуть закуповувати комплектуючі для БПЛА за кошти загального фонду – Шмигаль

Військові частини зможуть закуповувати комплектуючі для БПЛА за кошти загального фонду – Шмигаль

20:12 29.12.2025
БПЛА вражають близько 60% цілей ЗСУ – Сирський

БПЛА вражають близько 60% цілей ЗСУ – Сирський

17:25 26.12.2025
"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

16:47 26.12.2025
Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Класифікатор професій: як уникнути помилок при введенні нових посад

ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС (IBC) + Real Estate Market Awards відбудуться 26 березня у Києві

Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Шерон Стоун серед колекціонерів, а кияни — серед глядачів: "Уламки спогадів"

1 центр рекрутингу: все більше жінок долучається до Сухопутних військ

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

В Україні вперше проаналізували безпеку даних користувачів в застосунках для знайомств – дослідження Nadiyno.org

"Я хочу, щоб Україну було чути": відомий український звукорежисер Олександр Федоренко відзначає 30-річчя діяльності

Порошенки привітали українців із річницею Томосу та Хрещенням Господнім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА