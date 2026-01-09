Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

Політична партія "Слуга Народу" перерахувала 92 млн грн на закупівлю 1000+ дронів-перехоплювачів через фандрейзингову платформу UNITED24, створену за ініціативи президента України Володимира Зеленського.

На засіданні Політичної ради партії "Слуга Народу", що відбулося у грудні минулого року, ухвалили рішення про внесення змін до кошторису партії на 2025 рік за пропозицією голови партії Олександра Корнієнка. Зекономлені бюджетні кошти в розмірі 92 млн грн одноголосно вирішили спрямувати на Сили безпеки й оборони.

Підтримка й допомога Силам безпеки й оборони залишається нашим пріоритетом.

Використання дронів-перехоплювачів продемонструвало високу ефективність у знищенні "шахедів", запущених росією по містах нашої держави. Збільшення кількості таких дронів — це необхідність у сучасних умовах для посилення захисту життя українців.

Голова партії Олександр Корнієнко зазначив: "У будь-яких рішеннях ми маємо відштовхуватися від потреб українських військових та умов повномасштабного вторгнення. Всі дії повинні базуватися на цьому. Тому серед моїх перших пропозицій на посаді Голови партії було саме спрямування коштів на підтримку Сил оборони й безпеки. Дрони-перехоплювачі наразі є нагальною необхідністю, аби захищати наш народ від ворожих атак. Вдячний колегам, які підтримали цю пропозицію. Кошти на закупівлю 1000+ таких дронів уже спрямовані через платформу UNITED24".

Своєю чергою голова Політичної ради Давид Арахамія наголосив: "Іншого варіанту бути не могло. Пріоритет — допомога українським військовим, які щоденно захищають нашу державу. Дякую колегам за одноголосну підтримку цього рішення. Вважаю, що саме так ми маємо діяти — з першочерговою думкою про Захисників та Захисниць України".