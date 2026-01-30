90% процесів для бізнес-клієнтів у Sense Bank уже онлайн

Sense Bank повідомляє, що станом на 2025 рік 90% операцій і сервісів для бізнес-клієнтів доступні онлайн. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) процеси в мобільному застосунку Sense SuperApp автоматизовані повністю.

За останній рік банк цифрував низку процедур, які раніше вимагали особистої присутності клієнтів або значних часових витрат. Зокрема для ФОП у застосунку стали доступними:

актуалізація та оновлення ідентифікаційних даних — відповідно до регуляторних вимог або з ініціативи клієнта;

оформлення довіреностей онлайн (процес займає кілька хвилин);

електронний документообіг — можливість надсилати до банку необхідні документи дистанційно на запит.

Отже, частину операцій, що раніше супроводжувалися паперовими документами та відвідуванням відділень, підприємці можуть виконувати безпосередньо зі смартфона.

«Ми послідовно переводимо процеси у формат end-to-end paperless, де підприємець може вирішувати більшість банківських питань зі смартфона – швидко, без паперу й без відділень. Це стало можливим завдяки сервісно-орієнтованій архітектурі, автоматизації та інтеграції державних і внутрішніх систем. У результаті ми одночасно скорочуємо час обслуговування для клієнтів і зменшуємо частку ручних операцій всередині банку, що дає змогу масштабувати сервіси без втрати якості», – зазначив Олександр Драгін, CIO Sense Bank.

Онлайн-формат розширено і для юридичних осіб. Бізнес-клієнти можуть:

відкривати рахунки дистанційно;

оформлювати депозити через систему Sense Business Online;

замовляти довідки та виписки з КЕП;

погоджувати валютні контракти;

випускати бізнес-картки;

підключати зарплатні проєкти;

дистанційно закривати рахунки та картки.

У банку зазначають, що більшість щоденних операцій бізнесу поступово переводяться у цифровий формат.

За даними Sense Bank, оновлення процесів дало вимірюваний ефект як для клієнтів, так і для внутрішньої роботи банку:

скоротився час обслуговування — частина процедур, що раніше тривали години або дні, тепер займають хвилини;

зменшилося навантаження на бек- і фронт-офіси завдяки зниженню частки ручних операцій;

оптимізовано витрати на паперовий документообіг і супутні операційні процеси;

бізнес-клієнти отримали більше можливостей самостійно керувати банківськими послугами онлайн.

У банку підкреслюють, що подальший розвиток цифрових сервісів для бізнесу залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності установи.

Детальніше про можливості цифрових сервісів для бізнесу на сайті Sense Bank за посиланням.

https://sensebank.ua/sense-superapp#block-id-4