Стародавні міста у смартфоні: Sense Bank презентує новий етап гри «Подорож Україною»

До Дня Соборності України Sense Bank спільно з Mastercard створили продовження мобільної гри-квесту «Подорож Україною», яка доступна для всіх клієнтів у застосунку Sense SuperApp – «Подорож Україною. Стародавні міста».

Гра пропонує мандрівку у минуле – до Києва, Острога, Білгород-Дністровського, Батурина та Львова. Кожне з цих міст має багату історію, було свідком подій, якими ми пишаємося й нині. Від доби Київської Русі до героїчних часів Гетьманщини, від славної Острозької академії до вишуканих львівських кавʼярень – кожен гравець зможе відчути неповторну атмосферу минувщини, зібрати заховані предмети-символи, щоб отримати від Sense Bank бонуси.

«Перший етап гри, який ми запустили минулого року до Дня Незалежності України, пройшли понад 55 тисяч користувачів Sense SuperApp. Вони отримали більш як 1 мільйон гривень кешбеку в програмі лояльності Cash’u Club, значно збільшивши обсяги своїх операцій. Цей результат, а також зворотний зв'язок клієнтів надихнули нас з Mastercard на продовження проєкту. Для банку гейміфікація є ефективним інструментом залучення, який допомагає клієнтам по-новому взаємодіяти з нашими сервісами, відкривати для себе різні можливості застосунку, і головне – отримувати позитивні емоції», – розповіла Інна Тютюн, членкиня Правління, директорка блоків IT, роздрібного та платіжного бізнесу, диджиталізації Sense Bank.

Другий сезон гри отримав додаткові покращення й оновлення. Так, зʼявилися описи предметів, які шукатиме гравець. Додаткові нові механіки, повʼязані з загадковими предметами на локаціях, допомагатимуть в пошуку необхідних артефактів або ж навмисно ускладнюватимуть цей процес для більш динамічного характеру гри. І головне – завдяки впровадженій механіці Leaderboard користувачі можуть змагатись між собою у швидкості проходження рівнів.

Досягнувши 10-го рівня, гравець отримає 5% кешбеку на всі покупки від 500 гривень (максимум 100 акційних бонусів). Акція підключається на 7 днів від дати проходження рівня.

«Подорож Україною. Стародавні міста» доступна всім клієнтам банку в застосунку Sense SuperApp у розділі «Кешбек». Щоб зіграти, достатньо оновити застосунок до останньої версії в Play Market (Android) та App Store (iOS).