17:25 20.01.2026

Інвестиційно-будівельний конгрес та REM Awards відбудуться 26 березня у Києві

Інвестиційно-будівельний конгрес (IBC) та церемонія Real Estate Market Awards (REM Awards) - головна премія ринку нерухомості України - відбудуться 26 березня 2026 року у Києві в КВЦ "Парковий", повідомили організатори.

Згідно з повідомленням, захід триватиме з 09:00 до 21:00 у форматі офлайн та онлайн. Майданчиком стане головна зала "Чаша" (3-й поверх) КВЦ "Парковий".

Організатори очікують понад 6 тис. учасників, серед яких девелопери, інвестори, архітектори, власники бізнесу та топ-менеджмент. У програмі конгресу - панельні дискусії, виступи представників ринку, інвестиційна аналітика та практичні кейси, презентації партнерів, а також робота виставкової зони.

Вечірня частина (18:00-21:00) передбачає церемонію вручення Real Estate Market Awards 2026 та концертну програму. Ведучими вечора заявлені Антон Поліщук та Нікіта Добринін.

За інформацією організаторів, масштаб IBC включає понад 100 спікерів, 15 панельних дискусій і понад 50 стендів, а медіапідтримку забезпечує DMNTR Media Group.

Організатором заходу виступає медіагрупа DMNTR. Детальна інформація - на сайті: www.ibc-ua.info
Контактний телефон: +38 (044) 461 91 28.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» є офіційним інформаційним партнером заходу.

Теги: #dmntr #ibc #rem_awards

