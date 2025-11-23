V Український будівельний конгрес пройшов у «Парковому»

V Український будівельний конгрес і перша Всеукраїнська премія предметного дизайну Yellow 2025 відбулися 21 листопада в Київському виставковому центрі «Парковий», об'єднавши представників девелоперського ринку, інвестфондів, органів місцевого самоврядування та галузевих експертів, повідомили організатори заходу.

За даними організаторів, Конгрес відвідали 3 474 учасники. В рамках події обговорювалися питання відновлення інфраструктури, дефіциту будівельних кадрів, зростання вартості матеріалів, необхідності оновлення стандартів будівництва та управління проектами. Учасники презентували кейси з модернізації галузі та сценарії розвитку ринку в найближчі два роки.

Серед ключових подій форуму – відкриття Всеукраїнської премії предметного дизайну Yellow 2025 і виступ музиканта Євгена Харчишина («Друга Ріка»), який завершив ділову програму.

Під час панельної дискусії «Еволюція девелопера: я, ти, суспільство» обговорювалася трансформація ролі девелопера – від забудовника до управлінця і партнера громади. Представники аналітичного порталу LUN.ua представили оновлений огляд стану ринку нерухомості, який учасники позначили як «необхідний інструмент планування в умовах невизначеності».

Також була презентована нова освітня платформа DevelopStudy, створена МІБ і Real Estate Business School, орієнтована на підготовку фахівців девелоперського сектора.

Серед основних висновків Конгресу організатори відзначили наступне:

– ринок перебуває в стані турбулентності через зростання собівартості будівельних робіт, нестачу робочої сили та обмеження на інвестиції, проте ознаки стагнації не фіксуються;

– відновлення України вимагає масштабних проектів з модернізації інфраструктури, переходу на сучасні технологічні рішення та енергоефективні стандарти;

– роль девелопера розширюється і включає управління ресурсами, підвищення якості послуг та зміцнення довіри покупців;

– ринок нерухомості 2026 року буде орієнтований на якість, прозорість процесів і стійкі бренди;

– громади стають ключовими учасниками відновлення, оскільки якість підготовки проєктів визначає перспективи залучення інвестицій;

– модернізація професійної освіти та підвищення галузевих стандартів розглядаються як необхідна основа для подальшого розвитку ринку.

В рамках премії Yellow 2025 журі обрало переможців серед 126 заявлених робіт. Премія орієнтована на розвиток предметного дизайну та формування стандартів якості.

Організатором заходу виступила медіа-група DMNTR. Генеральний партнер – компанія «Креатор-Буд», преміум-партнер – Spatium Group, генеральний спонсор – HutJet.

Генеральним інформаційним партнером Конгресу став «Інтерфакс-Україна».