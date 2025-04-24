GigaCloud, De Novo та датацентр "Парковий" створюють Український альянс цифрового суверенітету

Хмарні провайдери GigaCloud, De Novo та датацентр "Парковий" цього тижня підписали меморандум про заснування громадської спілки (ГС) "Український альянс цифрового суверенітету".

"Передумовою для об'єднання стала зовнішньополітична нестабільність, яка серйозно вплинула на глобальний ринок технологій, а також на цифрову та економічну безпеку країни", – зазначається у релізі засновників спілки.

Головною метою вони називають забезпечення цифрового суверенітету України, під яким розуміють перенесення, зберігання та обробку важливих даних, зокрема державних, медичних, фінансових та оборонних, усередині країни та відповідно до вимог чинного українського законодавства.

"Через війну Україна є чи не єдиною країною у світі, де державні дані вимушено частково зберігаються за кордоном. Після завершення війни постане питання повернення цих даних під українську юрисдикцію. Тож ми готові до діалогу з державними органами щодо розробки стратегії такого повернення", – зазначається у релізі.

На думку організаторів спілки, технологічні рішення стають інструментом політичного тиску з боку одних країн на інші.

"Ми як гравці ринку орієнтовані на національний ринок, маємо своєю місією не лише продавати тут свої послуги, а й захищати економіку країни, що є середовищем життя нашого бізнесу та наших клієнтів", – стверджують представники новоствореного альянсу.

Поміж заявлених напрямків роботи - "технологічна ревізія" країни, а також розробка єдиних стандартів для інфраструктурних рішень, що дасть змогу будувати великі георозподілені інфраструктури між майданчиками національних провайдерів, легко і безшовно переносити дані між хмарними середовищами різних провайдерів без штучних технологічних перешкод, гарантувати безпеку і збереження даних користувачів навіть у критичних ситуаціях, зокрема у випадку ворожих атак, а також впроваджувати політику Data Embassy та технології багатодоменної безпеки.

Підкреслюється, що до Альянсу можуть долучитися інші компанії, які поділяють його принципи, зокрема датацентри, софтверні компанії та інфраструктурні провайдери.