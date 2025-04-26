Інтерфакс-Україна
Події
15:24 26.04.2025

Збій у онлайн-сервісах у суботу стався через знеструмлення будівлі хмарного провайдера De Novo - гендиректор компанії

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(уточнення у 3-ому абзаці - безперебійного живлення)

Збій в роботі онлайн-сервісів в суботу ранком стався через знеструмлення в будівлі хмарного сервісу De Novo, ознаки хакерської атаки відсутні, повідомив гендиректор компанії Максим Агєєв.

"Сьогодні зранку на нашому дата-центрі трапилася аварія, через яку була повністю знеструмлена вся будівля, де знаходяться наші дата-центри та хмарні сервіси", - заявив Агеєв у відеозверненні на офіційному сайті.

За його словами, аварія трапилась під час виконання регламентних робіт по оновленню і заміні джерел безперебійного живлення. Через нештатне спрацювання систем автоматичного переключення живлення був заблокований доступ до акумуляторних батарей і дізель-генераторів.

Електроживлення було відновлено протягом 14 хвилин. Аварія тривала з 8.03 ранку суботи до 8.17. Вона була ліквідована протягом трьох годин. Станом на 11.10 відновилась робота усіх користувачів публічної хмари, розповів Агеєв.

Гендиректор компанії підкреслив, що подібний інцидент стався вперше за всю історію існування De Novo з 2008 року.

Також він сказав, що ознак вторгнення не було – спроб хакерської атаки не зафіксовано.

Гендиректор хмарного сервісу приніс вибачення за інцидент громадянам і державним установам, підприємствам.

De Novo — український національний провайдер хмарних сервісів IaaS, PaaS та ЦОД. Керування хмарною інфраструктурою De Novo відбувається в першому в Україні "Центр керування хмарами".

Раніше повідомлялось, що через технічний збій в суботу ранком не працював сервіс "Дія", через технічний збій у "Ощадбанку" була тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Наразі, робота сервісів відновлена.

Теги: #онлайн_сервіс #de_novo #збій

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