Маск обіцяє найближчим часом відновити Starlink

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.

"Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте за збій", - написав він в соцмережі Х.

Маск зазначив, що SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося.

Раніше низка ЗМІ повідомляла про масштабний збій в роботі Starlink і що навіть українські військові теж це відчули і повідомили про це.

Зокрема, про збій по всій лінії фронту повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1948480899579887651?t=ehlUuYe6p7ygKwoa52zrfg&s=07

https://t.me/robert_magyar/1205