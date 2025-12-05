Інтерфакс-Україна
Телеком
19:38 05.12.2025

ЄС оштрафував на $140 млн соцмережу Х Маска

2 хв читати
Європейський Союз оштрафував на $140 млн соціальну мережу Х, що належить Ілонові Маску, за порушення суперечливого закону ЄС про модерацію контенту, штраф є нижчим за очікуваний, повідомляє у п'ятницю Bloomberg.

За даними агентства, призначаючи перше в історії покарання відповідно до Закону про цифрові послуги, Європейська комісія дійшла висновку, що платний синій значок X вводив користувачів в оману, платформа відмовляла дослідникам у доступі до даних і не створила належного сховища рекламних матеріалів. Штраф був накладений на основі принципу пропорційності

Соцмережа X має 60 днів, щоб знайти рішення для усунення проблем, і 90 днів, щоб впровадити зміни, інакше йому загрожують додаткові штрафи.

Незважаючи на відносно м'яке покарання, ця ситуація викриває поглиблення розбіжностей щодо цифрового суверенітету та того, що становить основоположні права, такі як свобода слова та приватність в епоху Інтернету.

"ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття", – написав віцепрезидент США Джей Ді Венс у дописі на X перед оголошенням про штраф.

В свою чергу, в ЄС заявили, що йдеться не про цензуру, а про прозорість операцій.

"Це не має нічого спільного з цензурою, це питання прозорості", – заявила глава цифрового відомства ЄС Хенна Вірккунен на брифінгу для журналістів у п'ятницю, додавши, що цей прецедент допоможе прискорити майбутні розслідування. "Це зайняло час, тому що наші команди хотіли переконатися, що ми маємо міцну правову основу".

ЄС також проводить розслідування щодо кількох інших великих американських технологічних компаній, зокрема Apple Inc., Google (Alphabet Inc.) та Meta Platforms Inc., відповідно до Закону про цифрові ринки, метою яких є запобігання зловживанню компаніями своїм домінуючим становищем.

Нещодавно блок оштрафував Apple і Meta відповідно на EUR500 млн і EUR200 млн відповідно за порушення антимонопольних правил у цифровій сфері. Він також наклав значні штрафи на інші компанії, зокрема понад $8 млрд на Google і окремий наказ Apple сплатити Ірландії податки за минулі роки у розмірі EUR13 млрд відповідно до традиційного антимонопольного законодавства.

 

