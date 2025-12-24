15:03 24.12.2025
Кабмін пропонує встановити в Україні 7 січня Днем програміста
Фото: Pixabay
Кабінет міністрів пропонує встановити в Україні 7 січня Днем програміста, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"В Україні зʼявиться ще одне професійне свято – День програміста. Святкувати його будуть 7 січня", - написав він в телеграм-каналі і опублікував проєкт рішення.
Згідно з проєктом указу президента, дане професійне свято пропонується установити враховуючи значний внесок фахівців з інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки держави, що відіграє важливу роль у зміцненні безпеки та обороноздатності України, а також з метою розвитку ІТ-індустрії.