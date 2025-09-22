МЗС України привітало єврейські громади зі святом Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України привітало єврейські громади України та всього світу зі святом Рош га-Шана.

"Щирі вітання єврейським громадам в Україні та в усьому світі, які святкують Рош Ха-Шана! Навіть у складні часи Новий рік приносить надію на оновлення та справедливість, перемогу добра над злом і відновлення справедливого та тривалого миру", - йдеться у повідомленні міністерства на соціальній платформі Х у понеділок.

У МЗС нагадали, що цьогорічні святкування відбуваються в умовах війни та труднощів для єврейських громад в Україні та інших країнах, де "нормальному життю загрожує агресія та терор".

"Нехай сьогоднішні молитви принесуть захист і втіху, а віра і любов освітлюють шлях уперед – до майбутнього, де панують мир, безпека і справедливість", - додали у привітанні від дипломатичного відомства.

Як повідомлялось, 17 вересня МЗС України закликало прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України.