Інтерфакс-Україна
Події
21:30 22.09.2025

МЗС України привітало єврейські громади зі святом Рош га-Шана

1 хв читати
МЗС України привітало єврейські громади зі святом Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України привітало єврейські громади України та всього світу зі святом Рош га-Шана.

"Щирі вітання єврейським громадам в Україні та в усьому світі, які святкують Рош Ха-Шана! Навіть у складні часи Новий рік приносить надію на оновлення та справедливість, перемогу добра над злом і відновлення справедливого та тривалого миру", - йдеться у повідомленні міністерства на соціальній платформі Х у понеділок.

У МЗС нагадали, що цьогорічні святкування відбуваються в умовах війни та труднощів для єврейських громад в Україні та інших країнах, де "нормальному життю загрожує агресія та терор".

"Нехай сьогоднішні молитви принесуть захист і втіху, а віра і любов освітлюють шлях уперед – до майбутнього, де панують мир, безпека і справедливість", - додали у привітанні від дипломатичного відомства.

Як повідомлялось, 17 вересня МЗС України закликало прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України.

 

Теги: #свято #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 22.09.2025
Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

21:11 22.09.2025
Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

14:59 22.09.2025
МЗС про візит африканських послів до Криму: Київ залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення суверенітету та цілісності

МЗС про візит африканських послів до Криму: Київ залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення суверенітету та цілісності

20:56 21.09.2025
Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

12:12 19.09.2025
Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

22:37 18.09.2025
МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

16:52 17.09.2025
У МЗС підтвердили інформацію про схвалення США першої партії зброї для України за програмою PURL

У МЗС підтвердили інформацію про схвалення США першої партії зброї для України за програмою PURL

16:38 17.09.2025
МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

20:57 15.09.2025
Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

ОСТАННЄ

Франція офіційно визнала Палестинську державу

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

Міністр фінансів Марченко очолив оновлену розширену та посилену робочу групу щодо переговорів з МВФ

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського

Шмигаль обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США механізм PURL та дронову угоду

Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА