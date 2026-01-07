Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністри закордонних справ України та Кіпру Андрій Сибіга та Константінос Комбос обговорили пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, Сибіга наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів у 2026 році.

"Сьогодні в Нікосії, у рамках візиту Президента Володимира Зеленського до Кіпру, я провів дуже змістовну зустріч зі своїм кіпрським колегою Константіносом Комбосом. Радий, що українська делегація на чолі з президентом Зеленським бере участь в офіційному відкритті головування Кіпру в Раді ЄС", - написав Сибіга у телеграм-каналі у середу.

За його словами, сторони обговорили пріоритети головування Кіпру. "Вдячний, що питання України та нашого вступу до ЄС є серед головних на порядку денному. Я наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів у 2026 році, і роль Кіпру в цьому є надзвичайно важливою", - сказав міністр МЗС України.

Він також повідомив, що детально обговорювалася нещодавня динаміка мирного процесу. "Я поінформував про підхід і пропозиції України, провідну роль США та залучення Європи до мирних зусиль, тиск на Росію, а також необхідність надійних гарантій безпеки для України", - зазначив він.

"Значну частину нашої розмови ми присвятили двосторонній співпраці між Україною та Кіпром, зокрема у сфері безпеки й оборони, спільним зусиллям із використанням інструментів ЄС, а також ролі Кіпру у зміцненні безпеки Європи", - додав Сибіга.

За його словами, також обговорювали питання відновлення України та енергетичної стійкості в умовах триваючих атак Росії, гуманітарної підтримки, санкційної політики та використання заморожених російських активів для оборони й відновлення.

"Україна цінує Кіпр як надійного партнера і з нетерпінням очікує на посилення нашої двосторонньої співпраці, а також на зміцнення єдності ЄС і наближення тривалого миру впродовж головування Кіпру в Європейському Союзі", - зазначив глава МЗС України.