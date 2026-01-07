Інтерфакс-Україна
Події
14:31 07.01.2026

Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

2 хв читати
Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністри закордонних справ України та Кіпру Андрій Сибіга та Константінос Комбос обговорили пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, Сибіга наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів у 2026 році.

"Сьогодні в Нікосії, у рамках візиту Президента Володимира Зеленського до Кіпру, я провів дуже змістовну зустріч зі своїм кіпрським колегою Константіносом Комбосом. Радий, що українська делегація на чолі з президентом Зеленським бере участь в офіційному відкритті головування Кіпру в Раді ЄС", - написав Сибіга у телеграм-каналі у середу.

За його словами, сторони обговорили пріоритети головування Кіпру. "Вдячний, що питання України та нашого вступу до ЄС є серед головних на порядку денному. Я наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів у 2026 році, і роль Кіпру в цьому є надзвичайно важливою", - сказав міністр МЗС України.

Він також повідомив, що детально обговорювалася нещодавня динаміка мирного процесу. "Я поінформував про підхід і пропозиції України, провідну роль США та залучення Європи до мирних зусиль, тиск на Росію, а також необхідність надійних гарантій безпеки для України", - зазначив він.

"Значну частину нашої розмови ми присвятили двосторонній співпраці між Україною та Кіпром, зокрема у сфері безпеки й оборони, спільним зусиллям із використанням інструментів ЄС, а також ролі Кіпру у зміцненні безпеки Європи", - додав Сибіга.

За його словами, також обговорювали питання відновлення України та енергетичної стійкості в умовах триваючих атак Росії, гуманітарної підтримки, санкційної політики та використання заморожених російських активів для оборони й відновлення.

"Україна цінує Кіпр як надійного партнера і з нетерпінням очікує на посилення нашої двосторонньої співпраці, а також на зміцнення єдності ЄС і наближення тривалого миру впродовж головування Кіпру в Європейському Союзі", - зазначив глава МЗС України.

Теги: #кіпр #сибіга #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 07.01.2026
Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

09:41 07.01.2026
Зеленський прибув до Кіпру

Зеленський прибув до Кіпру

18:55 06.01.2026
Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

09:28 06.01.2026
Російські "джерела" надмірно переймаються, висловлюючи думки про "зони впливу" – МЗС

Російські "джерела" надмірно переймаються, висловлюючи думки про "зони впливу" – МЗС

18:42 05.01.2026
Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

13:35 05.01.2026
До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

20:03 03.01.2026
Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

06:33 03.01.2026
Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

22:30 02.01.2026
Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

12:13 02.01.2026
Сибіга обговорив з кіпрським колегою просування вступу України до ЄС

Сибіга обговорив з кіпрським колегою просування вступу України до ЄС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

ОСТАННЄ

Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

В Івано-Франківську збудують університетську клініку

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

Президенти України та Кіпру обговорили подальшу підтримку України та вступ до ЄС

ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

БЕБ розслідує можливу змову службовців порту "Південний" з ДнСЗ та ВКП "Тако" при закупівлях, ДнСЗ заперечує

Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

Підсумки "ялинкової кампанії": під новий рік-2026 "Ліси України" реалізували 91,4 тис. ялинок на 16,5 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА