Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеним віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Чехії Петром Мацінкою, домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств.

"Я мав дуже змістовну та конструктивну розмову зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою. Я привітав свого колегу з призначенням та подякував Чехії за незмінну підтримку нашої країни — політичну, економічну, військову та гуманітарну. Перш за все, ми обговорили наші двосторонні відносини. Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства. Україна та Чехія є справжніми друзями та союзниками", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він поінформував свого чеського колегу про велику зацікавленість України у подальшій співпраці з Чехією у сфері оборони, а також про участь Чехії у відновленні України.

"Наша співпраця має бути взаємовигідною", - наголосив очільник відомства.

Також Сибіга поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та безжальні жорстокі атаки Росії на українську енергетичну систему. Міністри обговорили останні мирні зусилля та погодилися, що немає альтернативи змушенню Росії якнайшвидше припинити свою агресію.

"Я запросив Петра Мацінку до України, і він підтвердив свою поїздку в найближчому майбутньому. Я з нетерпінням чекаю на візит свого чеського колеги до Києва", - написав Сибіга.

Проведення розмови підтвердили і у МЗС Чехії.

"Сьогодні я розмовляв з Андрієм Сибігою щодо майбутньої співпраці. Ми уточнили питання щодо висловлювань як українського посла, так і спікера Окамури, яке я зараз вважаю закритим", - наводить слова Мацінку пресслужба відомства.

За його словами, подальше спілкування продовжуватиметься стандартними дипломатичними каналами, а за потреби – і на особистому рівні.

"Ми також обговорили громадські настрої чехів щодо українців у Чеській Республіці. Ми погодилися, що це наш спільний обов'язок забезпечити позитивний настрій. Ми продовжимо це обговорення найближчим часом під час мого візиту до Києва", - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка 5 січня провів зустріч з послом України в Празі Василем Зваричем.

Зустріч відбулася після заяви спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури в новорічній промові, в якій він критикував Україну, а також висловив думку, що Україна не повинна вступати до ЄС.

На заяву Окамури відреагували посол України Василь Зварич, глава МЗС Андрій Сибіга та Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що вважає недоречним і неправильним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних чиновників Чехії. Він запросив Зварича на зустріч 5 січня.

МЗС України 5 січня запросило тимчасового повіреного у справах Чехії Вітезслава Півоньку у зв’язку з неприпустимими заявами спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України.