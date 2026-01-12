Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Фото: Мінрозвитку громад

Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії, також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту", – написав він в Телеграм у понеділок щодо танкеру.

У випадку судна з кукурудзою, яке виходило з порту, постраждалих немає, воно продовжує рух.

"Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", – заявив Кулеба.