Інтерфакс-Україна
Події
19:06 12.01.2026

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

1 хв читати
Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою
Фото: Мінрозвитку громад

Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії, також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту", – написав він в Телеграм у понеділок щодо танкеру.

У випадку судна з кукурудзою, яке виходило з порту, постраждалих немає, воно продовжує рух.

"Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", – заявив Кулеба.

 

Теги: #удар #судно #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 11.01.2026
Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

02:21 10.01.2026
Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

20:37 09.01.2026
Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

20:10 09.01.2026
Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, даних щодо постраждалих немає

19:06 09.01.2026
"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

19:11 08.01.2026
Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

08:23 05.01.2026
РФ завдала удару по промисловому підприємству Чернігова

РФ завдала удару по промисловому підприємству Чернігова

17:15 02.01.2026
Росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами", постраждали 30 осіб

Росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами", постраждали 30 осіб

16:16 30.12.2025
Ворог ударними БПЛА атакував два судна, що заходили до порту для завантаження пшениці, є поранені серед цивільних – ВМС

Ворог ударними БПЛА атакував два судна, що заходили до порту для завантаження пшениці, є поранені серед цивільних – ВМС

19:04 13.12.2025
Росіяни атакували безпілотником турецьке судно – ВМС ЗСУ

Росіяни атакували безпілотником турецьке судно – ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із главою МЗС Норвегії енергетичну ситуацію в Україні

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА