Інтерфакс-Україна
16:16 30.12.2025

Ворог ударними БПЛА атакував два судна, що заходили до порту для завантаження пшениці, є поранені серед цивільних – ВМС

Фото: https://t.me/ukrainian_navy

Російські окупанти у вівторок, 30 грудня, завдали удару по двох цивільних суднах в Чорному морі, повідомляють Військово-морські сили України.

"Сьогодні росіяни ударними БпЛА атакували судна "Emmakris III" та "Captain Karam", які заходило до порту для завантаження пшениці. Є поранені серед цивільних", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку.

"Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином", - підкреслили в ВМС.

